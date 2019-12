Ancelotti: “Felice di aver fatto parte della storia del Milan”

MILANO – Esonerato una settimana fa dal Napoli, Carlo Ancelotti è già pronto per tornare in panchina ed è vicinissimo a firmare con l’Everton. Intanto, il tecnico emiliano ha parlato ai microfoni di Milan Tv in merito ai centoventi anni compiuti lunedì dal club rossonero: “Il Milan ha una bellissima storia e sono felice di avervi potuto partecipare. La storia continua, ora le cose non stanno andando bene ma c’è sempre voglia di rivere il Milan a grandi livelli. Sono stato fortunato sia da giocatore che da allenatore, ho avuto modo di vincere tantissimo. Ho avuto una buona stella”.