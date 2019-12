Ancelotti: “Ecco perché ho scelto l’Everton”

MILANO – Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa da nuovo allenatore dell’Everton, soofermandosi sugli aspetti che lo hanno convinto ad accettare la panchina dei Toffees: “Mi hanno convinto l’ambizione del club, la sua storia, la tradizione e l’atmosfera creata dai tifosi. Vogliamo migliorare, crescere e diventare una squadra più forte. Queste sonno le ragioni per cui ho scelto di essere qua. Kean? Ho cercato di prenderlo al Napoli prima che firmasse per l’Everton. E’ un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo diciannove anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità importantissime”.