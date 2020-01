Amoruso: “Leao diventerà un campione, con Ibra potrà solo migliorare”

MILANO – Nicola Amoruso, ex centravanti, ha parlato degli attaccanti del Milan in un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport: “Io penso che Piatek troverà un’altra soluzione e Pioli punterà su Ibra e Leao. Ibrahimovic è una certezza e può far crescere un giovane che ha lasciato intravedere grandissime qualità, ma che è ancora troppo istintivo. Leao con Zlatan può solo che migliorare. E’ un giocatore che ha grande qualità, ma è giovanissimo e non bisogna dare giudizi troppo frettolosi. Ha bisogno di minuti e di esperienza, ma stiamo parlando di un potenziale campione”.