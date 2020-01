Serie A – Al Dall’Ara finisce in parità fra Bologna e Verona: esordio con gol per Borini

MILANO – Finisce in parità la sfida al Renato Dall’Ara fra Bologna ed Hellas Verona. Occasione persa per i padroni di casa che, dopo esser passati in vantaggio con Bani giocando un ottimo primo tempo, si fanno raggiungere a nove minuti dal termine da un gol dell’ex milanista Borini, che esordisce nel migliore dei modi con la maglia scaligera. Un pareggio che permette alla squadra di Juric di salire a quota ventisei punti in classifica, ottenendo il quarto risultato utile consecutivo. Il Bologna, dal canto suo, va a ventiquattro punti, ma non trova la vittoria da tre giornate e viene agganciato dalla Fiorentina.