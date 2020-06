AIC, Calcagno: “Il protocollo rimane una criticità. Giusto ripartire dalla Coppa Italia”

MILANO – Il vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il protocollo è una delle criticità presenti nella ripartenza. Auspichiamo che le condizioni del nostro Paese migliorino assieme al protocollo stesso. Fissare le partite in orari serali è stato un primo passo importante. Ricominciare la stagione dalla Coppa Italia? E’ una soluzione di buon senso, poiché permette una fase di rodaggio per tante squadre”.

