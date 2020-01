Ag.Petagna: “Andrea è pronto per una grande squadra”

MILANO – Kris Piatek sembra sempre più vicino al trasferimento al Tottenham. Qualora l’affare andasse in porto, il Milan potrebbe puntare su un nuovo attaccante, affidandogli il ruolo di vice-Ibrahimovic. Negli ultimi giorni è emerso con forza il nome di Andrea Petagna e il suo agente Beppe Riso, intervenuto a Sky Sport, non ha escluso il trasferimento in una grande squadra: “Andrea ha sempre tanto mercato. È giovane, segna, farà parte di questo mercato e del prossimo. I giovani come lui sono sempre corteggiati. La Spal sicuramente vorrà tenerselo, vorrà salvarsi con lui, ma è normale che sia accostato a Milan, Inter o Roma. È pronto per una grande, se succederà ora o dopo lo vedremo”. Il Milan, dal canto suo, potrebbe godere di una corsia preferenziale: sia perché Petagna è sempre rimasto legato al club rossonero (nel quale è cresciuto), sia perché i rapporti con Riso sono ottimi.