Ag.Omeragic: “Ci sono stati contatti con il Milan”

MILANO – Becir Omeragic, diciassettenne difensore svizzero, in forza allo Zurigo, è stato accostato al Milan negli ultimi giorni. Il suo agente, Christoph Graf, ha confermato ai microfoni di calciomercato.it l’interesse della società rossonera: “Ci sono stati contatti con il Milan. Ad Omeragic piacerebbe giocare nella Serie A italiana un giorno, ma in ogni caso adesso è ancora molto presto”.

Le prestazioni del classe 2002, entrato ormai in pianta stabile nella prima squadra dello Zurigo, non stanno passando inosservate ed è uno dei talenti maggiormente seguiti nel calcio europeo in ottica futura.