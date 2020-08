Abbiati: “Elliott? C’è una cosa che mi terrorizza…”

MILANO – L’ex portiere rossonero Christian Abbiati, si è espresso sul Milan targato Elliott ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Adesso vedo più organizzazione, ma prima o poi Elliott venderà il club e un altro cambio di proprietà mi terrorizza, perché si ripartirà nuovamente da capo. Maldini? Sta facendo bene, ha preso più potere e la cosa mi fa molto piacere. Mi sembra si stiano gettando le basi per far tornare il Milan a determinati livelli. Mi spiace però per Boban: ci sono rimasto davvero male, guai a chi me lo tocca. Non conosco bene i motivi della separazione, ma anche lui ha contribuito alla costruzione di questo bel Milan”.

