Abbiati: “Donnarumma è migliorato su tutto”

MILANO – “Nelle uscite Gigio è migliorato tenendo di più la palla mentre prima era maggiormente portato a respingerla. E’ migliorato anche nelle respinte sui tiri. E con i piedi ha raggiunto un buon livello, è il numero uno nelle imbucate. Come gli arriva palla sa già come posizionarsi.” Queste sono state le parole di Christian Abbiati, ex portiere del Milan, sui miglioramenti di Gigio Donnarumma.