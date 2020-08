17 agosto 1995 – Marco van Basten si ritira

MILANO – Il 17 agosto 1995 è una data indimenticabile per i tifosi rossoneri. Eppure non c’era una coppa da festeggiare, uno nuovo acquisto da osannare: è l’addio al calcio e al Milan di Marco van Basten. L’olandese, non aveva neppure 31 anni, ma erano due anni che non scendeva in campo: l’ultima volta fu la finale persa a Monaco di Baviera contro il Marsiglia. Aveva appena 28 anni ma la caviglia del Cigno di Utrecht non dava pace, tanto da costringerlo all’addio. Per molti Van Basten è stato il centravanti più forte ad avere vestito la maglia rossonera e forse il più forte di sempre.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un altro grandissimo annuncio di mercato in diretta su Sky che farà felici tutti i tifosi rossoneri. Ora si può chiudere, Gianluca Di Marzio conferma: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live