Gravina: “Speriamo che l’Uefa rimandi l’Europeo: vogliamo concludere i campionati”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del Messaggero, Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, si è espresso sulla possibilità che vengano svolti play off e play out qualora non si riuscisse a completare il campionato: “Ovviamente la nostra responsabilità è quella di tutelare i calciatori, ma anche di trovare una soluzione per concludere i campionati. Ho chiesto alle leghe di parlarne tra loro, ma è giusto sapere che per statuto l’ultima parola spetta alla Figc. Io ho fatto tre proposte, quella di play out e play off è una mia idea già da tempo, ora potrebbe essere il momento giusto per sperimentarla, poi tutto dipende dal numero delle squadre a disposizione in relazione al tempo che abbiamo, di certo sarebbe un evento interessante. Riguardo agli Europei attendiamo che si pronunci l’Uefa, ma speriamo che li rimandi per agevolare la conclusione di campionati e coppe nazionali”.

