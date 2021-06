Mancini: “Con la Svizzera sarà dura: sono un’ottima squadra”

Ecco le parole del tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in vista della seconda giornata di Euro2020 quando gli azzurri affronteranno la Svizzera

Con una vittoria domani contro la Svizzera, nella seconda partita del girone A di Euro2020, l'Italia di Roberto Mancini sarebbe già qualificata agli ottavi di Wembley. Qualificarsi una giornata prima, oltre alla gloria, permetterebbe al tecnico di poter affrontare il Galles di Bale senza troppi pensieri. Magari affidandosi alle seconde linee facendo così rifiatare i titolari in vista degli ottavi dove affronterà, qualora dovesse arrivare prima nel proprio raggruppamento, la seconda qualificata del girone C, ovvero quello di Ucraina, Olanda, Macedonia del Nord e Austria.

Oggi Mancini è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match di domani all'Olimpico contro gli elvetici. Ecco le sue parole: “È un’ottima squadra, giocano bene perché sono calciatori che sanno quello che devono fare. Hanno un bravo allenatore, esperto: sarà dura”.

Come sta Berardi? L’alternativa è Chiesa o Bernardeschi, vista l’intercambiabilità di questi giocatori? - “Non è che uno è l’alternativa all’altro… Io credo che se dovesse giocare Chiesa, o non dovesse giocare Belotti in attacco, non cambierebbe molto. Sono tutti bravi e sanno tutti cosa devono fare”.