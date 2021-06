Europei 2021 | Danimarca-Finlandia, Eriksen è fuori pericolo – FOTO

Il calciatore danese si è accasciato al suolo, massaggio cardiaco per lui

Aggiornamento ore 19:39 - La Federazione Danese fa sapere con un tweet: "“Christian Eriksen è sveglio e si trova al Rigshospitalet per ulteriori esami. La partita al momento è rinviata. Nuove comunicazioni sono previste alle 19.45”.

La partita non è ripresa. La Uefa ha annunciato la sospensione "per un'emergenza medica". Il pubblico di Copenaghen è rimasto all'interno dell'impianto.

Durante il match Danimarca-Finlandia, valido per gli Europei 2021, Christian Eriksen si è accasciato improvvisamente a terra privo di sensi. Immagini scioccanti arrivano dal campo, dove un massaggio cardiaco prolungato sta cercando di salvare la vita al calciatore danese. Incrociamo le dita per lui. Il pubblico prega che riesca a riprendersi. Incrociamo le dita per lui. Il pubblico prega che riesca a riprendersi.