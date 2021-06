Europei 2021: Italia, partenza quasi perfetta. Si ferma Florenzi

Esordio con il botto per l'Italia di Roberto Mancini, 3 goal alla Turchia che genera tantissimo entusiasmo, ma si ferma Florenzi

Non era un esordio semplice. L'Italia di Roberto Mancini era chiamata a confermare quanto di buono fatto nel cammino di avvicinamento a Euro 2020. Tante le aspettative in patria e non e di fronte c'era una nazionale come la Turchia, che aveva messo in mostra tanto carattere e un gioco solido. Quarantacinque minuti in attesa della rete, nonostante l'assedio degli azzurri però Immobile e compagni non sono riusciti a vincere le resistenze turche. Anche se prima Chiellini di testa, Insigne poi sono andati davvero vicino al goal. Bisogna però aspettare il secondo tempo per poter gioire, ci pensa Merih Demiral, ovviamente il meno atteso. Il centrale della Juventus, infatti, rompe il ghiaccio al 53' con un autogoal, dopo un azione di Domenico Berardi, che di fatto mette l'assist.