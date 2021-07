Euro2020 | Marani: “Gigio è 10 volte meglio di Unai Simon”

Dagli studi di Sky Sport Matteo Marani ha commentato il successo dell'Italia sulla Spagna, esaltando il portiere ex-rossonero

Raggiungere la finale di Wembley non equivale a vincere; agli Azzurri aspetta ancora molto lavoro secondo il giornalista di Sky : "Quella che comincia è la settimana più importante degli ultimi dieci anni di calcio italiano. Non è enfasi, è pura verità. È dalla finale dell’Europeo 2012, contro la Spagna che ci attende ora a Wembley, che la Nazionale non viveva un momento così importante. Nel mezzo, il fallimento ai Mondiali del 2014, la vergognosa eliminazione nel 201 7 e un movimento che ha partorito due finali Champions della Juve e una dell’Inter in Europa League, ma zero vittorie. Mancini ha fatto sbocciare i fiori nel deserto, in un decennio avaro e arido per colpa della miopia di una classe dirigente di club inadeguata".

Le parole più belle Marani le ha spese per l'ex-Milan, che si sta esprimendo al meglio in questo Euro2020: "La Spagna è forte ma le manca qualcosa siccome subisce tanti gol. In difesa è molto più vulnerabile rispetto a noi. Loro mediamente sono più giovani rispetto all’Italia, ma in un ruolo non lo sono, cioè in porta. Noi abbiamo Donnarumma che è un campione assoluto, loro hanno Unai Simon, buon portiere ma che non dà la giusta tranquillità alla difesa. Donnarumma è molto più forte di Unai Simon, è 10 gradini più in alto rispetto allo spagnolo. Lo ha dimostrato risultando decisivo sia durante la partita che durante i rigori".