Euro2020 | Girone E – Segui il Live di Polonia-Slovacchia

Ecco il live di Polonia-Slovacchia, prima giornata del girono E di Euro2020

Inizia oggi l'avventura europea di Polonia e Slovacchia. Le due formazioni scenderanno in campo alle 18.00 per la prima partita del Gruppo E, lo stesso di Spagna e Svezia. Una partita che vede come favorita i polacchi di Paulo Sousa. L'ex tecnico della Fiorentina può infatti contare sul miglior attaccante degli ultimi due anni: Robert Lewandowski, colui che nel corso dell'ultima Bundesliga ha messo a segno ben 41 reti superando, dopo ben 49 anni, il record di Gerd Muller che si era fermato a 40 sigilli in un'unica stagione. La Slovacchia invece si affiderà al proprio uomo simbolo e capitano Marek Hamsik, neo giocatore del Trabzonspor. L'ex Napoli cercherà la sua rete numero 27 in Nazionale e calcando il suo dello stadio russo metterà a referto la sua presenza numero 127.