EURO 2021 | Le condizioni di Hazard e De Bruyne

Ecco le condizioni dei due giocatori del Belgio in vista del match di venerdì contro l'Italia di Mancini

Redazione Il Milanista

Lunedì sera l'Italia ha scoperto quale squadra affronterà sulla via dei quarti di finale di Euro 2020: il Belgio di Romelu Lukaku. I Belgi di Martinez hanno battuto per 1 a 0 i portoghesi di Cristiano Ronaldo. I lusitani, mai domi, hanno perso per una mezza papera di Rui Patricio sul gol del vantaggio ma anche per sfortuna: il gol era nell'aria ma CR7 e co non sono mai riusciti a bucare il numero belga e del Real Madrid Courtois. Una partita che, numeri alla mano, avrebbe meritato di vincere il Portogallo ma si sa: la palla è tonda.

I Belgio paga però a caro prezzo la vittoria di ieri sera con due infortuni che rischiano di saltare e compromettere il match con gli azzurri di venerdì 2 luglio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Martinez, c.t. del Belgio, rischia di dover fare a meno di Eden Hazard ma anche di Kevin De Bruyne.

Il numero 7 del Real è stato chiaro: i: “sento un piccolo fastidio, vediamo gli esami. Se resterò fuori per il quarto di finale contro l’Italia, rimarrò comunque vicino ai miei compagni, sono il capitano e devo farlo”. Ma non arrivano parole rassicuranti sul risentimento muscolare del numero 10 dei Diavoli Rossi, che secondo Courtois: "ho visto che soffriva, nella migliore delle ipotesi parliamo di una contrattura e ci vogliono dieci giorni. Temo che per Eden l’Europeo sia finito, ma speriamo in un altro miracolo”

De Bruyne a inizio ripresa ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra che lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca. Il citizien, dopo che si è seduto in panchina, ha messo del ghiaccio. Nei prossimi giorni, dopo che la caviglia si sarà sgonfiata si sottoporrà agli esami del caso. Ma difficilmente De Bruyne sarà a disposizione di Roberto Martinez per il match contro l'Italia valevole per le semifinali.