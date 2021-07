Euro 2020 – Le parole di Kane e Southgate

Questa sera scenderanno in campo Italia e Inghilterra per la finale di Euro 2020. Dopo le parole di Mancini e Chiellini, sono intervenuti in conferenza stampa Gareth Southgate e Harry Kane. Le parole di Southgate SULLA FINALE – “Siamo...

Questa sera scenderanno in campo Italia e Inghilterra per la finale di Euro 2020. Dopo le parole di Mancini e Chiellini, sono intervenuti in conferenza stampa Gareth Southgate e Harry Kane.

Le parole di Southgate

SULLA FINALE - "Siamo in finale e siamo qui per vincere. Vogliamo tornare a casa con la coppa tra le mani. Siamo pronti, i ragazzi sono abituati a giocare partite di questo genere. Vogliamo fare qualcosa di importante, qualcosa di unico. Questo è il nostro momento, quel che è successo in passato non è importante. Abbiamo rispetto per il passato, ma ora conta solo il presente".

MESSAGGIO AI TIFOSI - "Assolutamente sarà importante non fischiare l'inno, è irrispettoso e non servirà a intimidirli. Spesso quando fischiano il nostro inno in trasferta noi ci carichiamo ancora di più".

FOOTBALL'S COMING HOME - "Non l'ho voluto sentire per 25 anni perché mi faceva male. Messaggio un po' arrogante? Devi conoscere gli inglesi e la nostra storia per apprezzarlo, non c'è nulla di offensivo. Sicuramente c'è una grande atmosfera nel nuovo Wembley, è dove abbiamo iniziato tutti qualche anno fa: dà un'energia incredibile ai ragazzi, ci aiuta molto. È stato bello ricevere una lettera dalla Regina e dal Primo Ministro, è un segnale di grande riconoscenza per noi".

SULLE CONDIZIONI DI FODEN - "Faremo un punto medico in serata con lo staff, il problema non sembra grave, valuteremo se potrà essere dei nostri o se resterà fuori".

Le parole di Harry Kane

SULLA DIFESA AZZURRA - "Sono due grandi difensori, hanno esperienza nelle grandi gare. Ho già giocato contro di loro e mi piace giocare contro i migliori al mondo. Non sarà una gara solo tra di me e loro, siamo fiduciosi, siamo carichi, siamo forti. Domani sarà Inghilterra contro Italia. E noi tutti abbiamo una grande convinzione in questa squadra, nella rosa che abbiamo. Crediamo di poter vincere".

TANTI MESSAGGI E CHIAMATE- "Abbiamo ricevuto diverse telefonate da parte di ex giocatori. Ci ha anche chiamato Tom Cruise. Credo che si trovasse nel Regno Unito quando ci ha contattato via FaceTime venerdì sera. Ci ha semplicemente augurato il meglio. E' stato un gesto simpatico da parte sua".