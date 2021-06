EURO 2020 | Croazia vs Repubblica Ceca: segui il live

Ecco il live di Croazia vs Repubblica Ceca, seconda giornata del Girone D di Euro2020. Un match da dentro o fuori

Dopo il match delle 15.00 tra Svezia e Slovacchia, vinto dai gialloblù per 1 a 0 grazie alle rete di Forsberg al minuto 77 su calcio di rigore, alle 18.00 si affronteranno Croazia e Repubblica Ceca. Il match, che si giocherà al Hampden Park di Glasgow, sarà arbitrato dal fischietto spagnolo del Cerro Grande. Gli Assistenti saranno Yuste e Alonso Fernandez, Quarto Uomo Scharer. All'AVAR invece ci saranno gli italiani Di Bello Prieto e Irrati.

Non sarà un partita facile per i vice campioni del Mondo che, nel match d'esordio sono usciti sconfitti, contro l'Inghilterra. Decisivo il gol al minuto 57 di Raheem Sterling che ha bucato la porta di Livakovic. I Cechi, invece, nella prima partita del girone D di Euro 2020, hanno battuto la Scozia 2 a 0 trascinata da un super Patrick Schick. L'ex giallorosso ha messo a segno (forse) la rete più di questo campionato europeo: un gol da oltre 50 metri che lo iscritto nella storia del calcio e della competizione.

Per Dalic, che può contare su una delle rappresentative più italiane del torneo, è la partita della verità: i croati sono obbligati a vincere per sperare di qualificarsi agli ottavi o per entrare tra le migliori terze di Euro 2020 ammesse alla fase successiva. Silhavy, invece, se dovesse conquistare i tre punti oggi è sicuro di essere già qualificato agli ottavi. Altrimenti si giocherà il passaggio del turno nell'ultimo match del girone contro l'Inghilterra di Southgate. Ecco le formazioni ufficiali: