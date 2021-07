EURO 2020 | Belgio Vs Italia: le parole a fine gara

Ecco le parole dei protagonisti di Belgio - Italia, quarti di finali di Euro 2020.

Ecco le parole di Italia e Belgio dopo la vittoria degli azzurri all'Allianz Arena per 2 a 1 che porta la formazioni di Mancini a Wembley per le semifinali:

Le parole dell'Italia

ROBERTO MANCINI - "Abbiamo meritato di vincere. I ragazzi sono stati straordinari nel gioco. Abbiamo sofferto solo negli ultimi 10 minuti perché eravamo veramente stanchi, avevamo speso tanto. Ma potevamo fare qualche gol in più. Belgio meglio all'inizio? Non direi, era una partita abbastanza aperta. Traguardo minino? Non avevamo un traguardo minimo, volevamo fare il massimo, la strada è ancora lunga, mancano due partite vedremo cosa accadrà. La Spagna? Godiamoci questa vittoria, poi ci penseremo. Complimenti ai miei ragazzi, sono stati bravissimi. Ero sicuro che avrebbero fatto una grande partita. Unico neo l'infortunio a Spinazzola. "Speriamo che non sia grave, ma la dinamica dell'incidente non è bellissima".

LORENZO INSIGNE - "E' uno dei gol più importanti che ho fatto con la maglia azzurra - ha dichirato l'attaccante -. Sono contento per la grande prestazione di squadra. Anche chi non gioca ci aiuta da fuori. Il mister è riuscito a creare un grande gruppo. Spero non sia nulla di grave per Spinazzola. Speriamo di riuscire a recuperarlo perché è un giocatore fondamentale per noi. Tutti insieme stiamo facendo un grande europeo. Mi sto mettendo al servizio della squadra. Con l'Austria non ho fatto una grande prova, ma siamo sempre concentrati".

MARCO VERRATTI - "Dedichiamo questa vittoria a Spinazzola. Ha fatto un grande Europeo e sarà una perdita importante. Non so esattamente cosa si è fatto, ma sembra un grave infortunio. Sono emozionato. Vivere queste emozioni è fantastico. Combattiamo partita dopo partita. Domani penseremo alla prossima gara, ma stasera festeggeremo questa grande vittoria. Ci siamo guadagnati questa semifinale passo dopo passo. Sapevamo che dovevamo farci perdonare qualcosa dagli italiani . Mancano solo due partite e cercheremo di dare il massimo per arrivare in finale".

GIGIO DONNARUMMA - "La partita era interminabile. Siamo un gruppo straordinario, non molliamo niente, ce lo meritiamo tutto e ora giochiamoci la semifinale, piano piano verso il nostro obiettivo. La parata su De Bruyne? Io cerco sempre di dare sempre il massimo, sono emozionato, è la mia prima competizione importante e il mio obiettivo era andare il più avanti possibile con questa maglia. Spero di realizzare il sogno di tutti. Il rigore? Eravamo un po’ arrabbiati ma ci siamo calmati subito perché non possiamo sprecare energie così. Nel secondo tempo abbiamo avuto varie occasioni, l’importante è la vittoria e andare avanti, ce la giochiamo con tutti. Un aggettivo per questa Italia? Straordinaria".

LEONARDO BONUCCI - "Serate così dicono che stiamo diventando veramente grandi. Abbiamo dimostrato abnegazione, spirito di sacrificio e grande cuore da italiani. Ora recuperiamo le forze e andiamo a Wembley: crediamoci".

Le parole del Beglio

KEVIN DE BRUYNE - "Penso che abbiamo provato di tutto per vincere questa partita. Hanno segnato un gol fantastico, ma il primo potrebbe essere stato un errore da parte nostra. Hanno avuto più possesso palla, noi no ed è stato un peccato. Essere eliminati è sempre una delusione".

ROBERTO MARTINEZ - "C'è grande delusione e tristezza, purtroppo oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte e i dettagli, gli episodi, non sono andati a nostro favore. Penso che loro hanno fatto meglio nel primo tempo, nella ripresa abbiamo cercato a tutti i costi il secondo gol che ci avrebbe dato la spinta per vincere. Non sono deluso dall'atteggiamento e dalla voglia dei giocatori, sono solo tristissimo perché non meritavano di uscire dopo gli sforzi fatti nel corso del torneo. L'Italia è cresciuta negli ultimi mesi, con una mentalità forte ed in salute. Gioca con il sorriso e questo ha fatto sì che iniziasse meglio nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati superiori ma siamo stati anche sfortunati. Dobbiamo fare comunque i complimenti all'Italia che ha meritato di passare il turno, in bocca al lupo agli Azzurri".