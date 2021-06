Bonucci: “Inginocchiarsi? Sarà una decisione comune”

Ecco le parole di Leonardo Bonucci in vista del match di domani sera contro l'Austria di Alaba

Leonardo Bonucci in vista del match di domani sera tra Italia e Austria di Wembley, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole

SULL'INGINOCCHIARSI - " Quando torniamo in hotel, decidiamo tutti insieme. Come dovevamo fare prima di Italia-Galles, decideremo cosa fare domani. Se verrà fatta la richiesta ne parleremo, se ci sarà la voglia e l'idea di fare un gesto contro il razzismo".

SULLA VIGILIA - "E' una vigilia come le altre, è una gara importante, contro una squadra difficile da affrontare. C'è un bel clima. Non abbiamo mai detto di sentirci superiori a nessuno. La strada intrapresa con Mancini lo dimostra che è giusta. Da parte nostra c'è la voglia di continuare così: l'elemento fondamentale è il gruppo: l'uno più uno che non fa una somma ma uno più grande".