Live – Pioli: “Vorremmo essere la sorpresa della prossima Champions”

14:37 - 8 lug

Dove andrà a parare il mercato vista l'assenza di due titolari importanti?

Vogliamo far si che il Milan sia competitivo per dare continuità al progetto iniziato un anno e mezzo fa. Per migliorare dobbiamo alzare il livello della squadra per avere un Milan competitivo. Siamo un po' in anticipo, preferirei avere tutta la rosa a disposizione oggi ma so benissimo che il mercato è molto lungo. Sono sicuro che faremo le cose fatte bene per un Milan competitivo con la continuità di prestazioni che negli ultimi anni era mancata.

L'obiettivo che vi ponete in Italia e in Europa qual è?

Anzitutto mi auguro che la prossima stagione possa essere quella del ritorno alla normalità con i tifosi allo stadio, per vivere quelle emozioni che non abbiamo potuto vivere. Credo per noi deve essere una stagione di conferma di essere tornati una squadra competitiva che può giocarsela con tutti, vincere tante partite e giocare a buoni livelli. In Italia ci sarà da battagliare tra le 7 squadre più forti e sarà una lotta per le posizioni migliori. Nessuno lo scorso anno si aspettava il secondo posto e proveremo ad essere una sorpresa anche l'anno prossimo.

La centralità per te di un giocatore come Kessie quanto è importante nel tuo progetto? Per il buco di Calhanoglu, come deve essere il suo erede?