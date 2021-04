Milan, ecco tutte le curiosità sulla partita con il Genoa

Manca poco a Milan-Genoa, partita delle 12:30 a San Siro. Ecco tutte le curiosità sulla partita tra rossoneri e rossoblù

2- Il Milan ha raccolto 63 punti in questo campionato in 30 partite; in caso di successo contro il Genoa i rossoneri eguaglieranno lo stesso bottino di punti da loro ottenuti nell'intera Serie A 2019/2020 (66 in 38 giornate).