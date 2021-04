Milan, 14 giocatori in cerca di un contratto

Ecco l'analisi dei 14 contratti che il Milan deve sistemare

MILANO - Se si chiedesse a un tifoso del Milan quali siano le priorità in sede di mercato del club di via Aldo Rossi, questi risponderebbe senza troppo pensarci: "Il rinnovo di Donnarumma" e potrebbe aggiungere il riscatto di Tomori. Verità sacrosante. Ma analizzando gli attuali componenti della rosa rossonera, questa è quella con il maggior numero di giocatori in scadenza di contratto: che sia a giugno 2021 o a giugno 2022. E molti di questi sono giocatori chiave.

Partendo dalla retroguardia, portiere compreso, solo Theo Hernandez ha un contratto a lunga scadenza. Donnarumma è a scadenza a fine stagione (e Mino Raiola continua a rimanere sulle richieste da 10 milioni a stagione). L'accordo con Kjaer, Romagnoli e Calabria invece terminerà a giugno 2022. Per il danese sembra essere pronto il rinnovo per ancora una stagione, ma gli altri l'intesa è lontana (e non è detto che l'ex Roma non venga ceduto in estate). Questione prestiti: Tomori piace alla dirigenza, meno l'accordo da 28 milioni. Maldini e Massara per questo proveranno a trattare sulla cifra. Chi invece non sarà riscattato è Diogo Dalot che a fine stagione tornerà al Manchester United. Destinato a salutare anche Antonio Donnarumma al quale non verrà rinnovato il contratto.