Mandzukic rinuncia allo stipendio. Scaroni: “Lo doneremo in beneficienza”

MILANO - Mario Mandzukic ha deciso di rinunciare a una parte del proprio stipendio da 1,8 milioni netti che avrebbe dovuto incassare dal Milan. Una scelta, quella di rinunciare alla mensilità di marzo, figlia anche delle molte assenze che il croato ha fatto da quando ha deciso di accettare la corte di Paolo Maldini e Frederic Massara.

A commentare il gesto (molto raro nel mondo del calcio) è intervenuto il Presidente del Milan Paolo Scaroni: “Un gesto d’eccezione che dimostra l’etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il Club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale”.

Il 19 gennaio Mario Mandzukic è diventato un giocatore del Milan che diramò il seguente comunicato stampa: "Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžukić ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell’estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL Wolfsburg (60 presenze e 20 reti) e poi al Bayern Monaco (88 gare e 48 gol). Nel 2014/15 con l’Atletico Madrid, ha realizzato 20 reti in 43 partite, prima di trasferirsi alla Juventus con cui ha collezionato 162 presenze e 44 gol. Nel gennaio 2020 è passato all’Al-Duhail, con cui ha giocato 7 gare segnando 1 gol. Mandžukić ha vinto 24 trofei con squadre di Club, tra cui 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 9 Campionati e 12 tra Coppe e Supercoppe nazionali. Con 33 reti in 89 presenze è il secondo cannoniere di tutti i tempi con la maglia della Nazionale della Croazia".

Mario Mandzukic era stato ingaggiato dal Milan per dare un ricambio a Zlatan Ibrahimovic. Il croato aveva battuto una forte concorrenza composta soprattutto da Gianluca Scamacca, che domenica affronterà proprio la formazione rossonera a San Siro. L'avventura però del croata all'ombra del Duomo non è stata delle più fortunate visto che il numero 9 ha saltato 51 giorni, per un totale di 12 partite.