Vice Ibrahimovic, il Milan punta Scamacca: il focus sulla situazione

Le ultime novità sul futuro dell'attaccante del Genoa, in prestito dal Sassuolo, Gianluca Scamacca, cercato anche dal Milan.

MILANO - Più che mai a lavoro la dirigenza rossonera in vista della prossima stagione. Il Milan vanta al momento il secondo posto in classifica. Ma dalla Juventus alla Roma, le inseguitrici sono più o meno tutte lì. La corsa Champions è dunque ancora apertissima e questo non può che influenzare altre situazioni inerenti al mercato societario. In primis i rinnovi di contratto: le lunghe attese dei prolungamenti di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanogllu sono figlie probabilmente della stessa motivazione: l'attesa per la qualificazione alla massima competizione europea. Questo significherebbe poi nuovi ed importanti introiti per il club in mano a Elliott. Ci sono poi i riscatti da effettuare. Spiccano i nomi di Meite (per il quale il Torino chiede 8 milioni) e Tonali (per il quale il saldo sarà certamente effettuato).