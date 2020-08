Lione, il presidente attacca la Juve: “Pressione incredibile sull’arbitro”

MILANO – Contattato dai microfoni del quotidiano Le Progres, il presidente del Lione, Jean Michel Aulas, ha commentato il passaggio del turno ottenuto dalla sua squadra in Champions League, a scapito della Juventus: “Sono orgoglioso dei miei giocatori, anche la Juve è un top club e averla eliminata è motivo di grande soddisfazione. Dalla panchina i bianconeri hanno messo una pressione incredibile sull’arbitro, come se la Juventus non potesse perdere. Alla fine l’arbitro è stato molto bravo a gestire la situazione”.

