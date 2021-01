Ufficiale – Ceduto Musacchio alla Lazio

MILANO – Adesso è ufficiale: Mateo Musacchio è un nuovo giocatore della Lazio. Dopo tre anni e mezzo dal suo arrivo all’ombra del Duomo, il difensore centrale argentino lascia Milano e inizia una nuova avventura, pur restando in Italia. Il suo cartellino venne acquistato dal Milan nell’estate del 2017. Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone, all’epoca a capo della dirigenza meneghina, lo prelevarono dal Villareal dopo quasi centonovanta partite nel campionato spagnolo. La sua esperienza in maglia rossonera si chiude quindi con sessantatré partite in Serie A e una rete all’attivo. L’ultima presenza risale a sabato scorso, contro l’Atalanta, in cui l’argentino è entrato nella ripresa per sostituire Pierre Kalulu.

VISITE E FIRMA – Musacchio è sbarcato a Roma nella serata di ieri. Questa mattina ha svolto le consuete visite mediche, dopodiché si è recato nella sede della società capitolina per firmare l’accordo. Per lui un contratto di sei mesi, con rinnovo automatico di altri due anni qualora venissero raggiunti determinati obiettivi. Al classe ’90 spetterà il compito di rinforzare la retroguardia biancoceleste, rimpiazzando l’infortunato Luiz Felipe, il quale potrebbe aver già concluso la sua stagione. Domenica pomeriggio potrebbe esserci il suo esordio con la Lazio, nella delicatissima sfida di campionato in programma a Bergamo contro l’Atalanta.

IL COMUNICATO DEL MILAN – “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Mateo Pablo Musacchio a SS Lazio. Il Club ringrazia Mateo per la professionalità dimostrata e augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera”.

IL COMUNICATO DELLA LAZIO – "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pablo Musacchio dall'A.C. Milan".