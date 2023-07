Mercato, terremoto Milan: “Cardinale fa piazza pulita! Ecco chi manda via” | News

Il Milan, come vi stiamo raccontando giorno dopo giorno, è molto attivo sul mercato e sta lavorando a diversi colpi in entrata. Ma nei piani di calciomercato del club rossonero ci sono anche tante uscite, da concretizzare il prima possibile. L'obiettivo è infatti quello di sfoltire la rosa agli ordini di Pioli, far spazio ai nuovi acquisti, racimolare un altro tesoretto importante e risparmiare anche su alcuni ingaggi pesanti. Insomma, Tonali non sarà di certo l'unico a salutare il Milan in questa sessione estiva di mercato.