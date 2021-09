Mercato Milan – Maldini all’attacco: pazza proposta al Liverpool

E' sempre tempo di mercato, nonostante la sessione abbia chiuso i suoi battenti da poco e a quella invernale manchino diversi mesi. Eppure club e società di calcio sono già all'opera per individuare obiettivi futuri e non solo, c'è già chi imposta adesso le trattative che verranno approfondite più in là.

Sette-otto milioni di euro come parte fissa più due di bonus, Maldini e Massara si sono fermati alla proposta di un contratto a salire per i prossimi 5 anni che porterà il calciatore a guadagnare 6,5 milioni di euro solo nella parte finale del possibile nuovo accordo. Una forbice di distanza, tra domanda e offerta, che in questo momento è difficile colmare. Il Milan non vuole incartarsi in una trattativa che potrebbe prolungarsi fin troppo. Ecco perché sarebbe pronto ad ascoltare le proposte che arrivano dai grandi club. L'ultima clamorosa indiscrezione giunge dalla Premier<<<