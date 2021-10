Mercato Milan – Ora o mai più, un’occasione del genere non ricapiterà

Non ci sono però alternative in quella zona del campo. Junior Messias, infatti, non ha ancora fatto il suo esordio, potrebbe essere convocato contro l'Atalanta, ma non ha i novanta minuti nelle gambe. Il club meneghino non può affidarsi al fato e starebbe già sondando il mercato per trovare un'alternativa valida in quel ruolo. Per fortuna, di questi tempi, le ghiotte occasioni non mancano<<<