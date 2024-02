Calciomercato Milan – Nuovo attaccante per i rossoneri: la situazione

Il Diavolo avrebbe trovato il suo nuovo centroavanti. Proviene dal Brasile ed è una vecchia conoscenza del calcio europeo. Le ultime sul mercato

Redazione Il Milanista 16 febbraio 2024 (modifica il 16 febbraio 2024 | 11:21)

Nelle ultime ore sta circolando la voce secondo cui la dirigenza rossonera sembrerebbe che abbia trovato un nuovo attaccante. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani stanno setacciando il mercato alla ricerca del profilo giusto per migliorare l'organico a disposizione di Stefano Pioli. La ricerca di una punta è un vero e proprio dilemma per il Milan, visti i contratti in scadenza il prossimo 30 giugno di Olivier Giroud e Luka Jovic. Tuttavia nelle prossime settimane sapremo se a Milanello resterà il francese oppure il serbo.

Milan, ecco il nuovo nome — La dirigenza rossonera si sta guardando intorno per cercare di individuare il profilo giusto da poter regalare a Stefano Pioli. Nelle ultime ore il Milan avrebbe messo gli occhi sulla stellina Yuri Alberto. Il giovane attaccante brasiliano, attualmente al Corinthians, potrebbe dunque tornare in Europa. Infatti aveva giocato per lo Zenit, che lo aveva acquistato per 25 milioni nel gennaio 2022. I rossoneri sarebbero disposti ad investire 15 milioni di euro. Sulle tracce del brasiliano, però, ci sono anche i Wolves, il Siviglia e l'Atletico Mineiro ma il Diavolo rappresenta la destinazione più gradita.

Si cerca un attaccante: la situazione — Per il Milan il 2024 sarà l'anno giusto per regalarsi un vero e proprio centroavanti. In cima alla lista dei desideri c'è Zirkzee del Bologna. L'olandese sta sorprendendo tutti con la maglia dei felsinei ma piace anche in Premier League, dove di certo i soldi non mancano. Tuttavia ci sono anche altri nomi in circolazione. Abbiamo Sesko del Lipsia, mai sparito dai radar della dirigenza milanista e Gimenez del Feyenoord, che non smette di segnare. Infine non va dimenticato Jonathan David, il cui contratto scade nel 2025, e che per il Milan sarebbe una grande opportunità.

