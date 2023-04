Clamorosa notizia di mercato: “Il Milan vuole un big del Manchester City!” | News

Lo straordinario cammino europeo del Milan in questa stagione sta a dimostrare che il Diavolo è fatto per competere a certi livelli. Gli stessi livelli ai quali la proprietà rossonera - con Gerry Cardinale in testa - vuole riportare il club rossonero nel più breve tempo possibile. La Champions League è la casa del Milan e dovrà tornare a esserlo con continuità anche nei prossimi anni.