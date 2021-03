News Milan – Maldini si è innamorato di lui: “A giugno lo vorrà prendere a ogni costo”

MILANO – A prescindere da qualunque discorso sugli episodi arbitrali il Milan ha meritato di vincere contro la Roma. I rossoneri hanno giocato bene per diversi tratti dal match, dominando in lungo e in largo i primi 20 minuti della partita e trovando i goal del successo nei momenti giusti; si sono riviste le qualità che avevano caratterizzato il gioco di Pioli nella prima parte di stagione: pressing alto e intensità, scambi veloci e tantissimi tiri in porta. Ottimo Rebic, finalmente deciso e convincente nelle proprie giocate; si ritrova anche la verve di Saelemaekers, così come la capacità di posizionamento di Tonali; solita prestazione al top di Donnarumma, Kessie, Kjaer, Calabria e Theo.

Menzione a parte per Tomori, bravissimo nel sostituire Romagnoli e nel sbrogliare, con aggressività e velocità, le azioni pericolose della Roma. Il calciatore inglese, arrivato a gennaio dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, sta impressionando tutti positivamente: “Ha cominciato da subito a giocare con questa personalità. Continuo – ha spiegato Pioli a SkySport nel post Roma-Milan – a credere che è il collettivo che permette al singolo di esprimersi nel miglior modo possibile. Abbiamo vinto meritatamente una gara importante e difficile”.

Il Milan, dunque, sarebbe intenzionato a riscattare Tomori se il suo rendimento dovesse rimanere così alto, magari provando, in questi mesi prima dell’inizio del calciomercato, ad abbassare le pretese del Chelsea: “Ho la fortuna di lavorare in un club che quando chiama, chiama. Quando chiama il Milan fa un effetto su diversi giocatori, anche se non vinciamo la Champions da 14 anni. Fikayo ha caratteristiche particolari, di intensità, di velocità. Secondo noi – ha affermato Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, a SkySport – era un possibile rinforzo per questo finale di stagione. Il riscatto? C’è un diritto di riscatto, è molto alto, sarà una valutazione da qui a fine stagione se esercitarlo o meno. E’ una situazione abbastanza chiara”. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<