News Milan, calciomercato: addio totalmente a sorpresa a fine stagione?

MILANO – Occhio alle sorprese in arrivo in estate. Il mercato rossonero infatti potrebbe portare in dote alcune grosse novità, sia in entrata che in uscita. Da questo punto di vista, le ultime notizie di calciomercato del Milan ne sono la prova: non si può escludere nulla. E tra questioni di rinnovi ancora in sospeso, di obiettivi in entrata e di nomi ancora in bilico tra cessione e permanenza a Milano, bisogna fare particolare attenzione ad una voce di mercato che sta circolando nelle ultime ore in orbita Milan. Anche il futuro di un giocatore importante infatti sarebbe in discussione.

Milan, grosso addio nel mercato estivo?

Nel calderone del calciomercato rossonero infatti sarebbe finito anche il nome di Rafael Leao. Nonostante la sua stagione non sia da buttare, l’attaccante portoghese fatica ancora ad imporsi a grandi livelli e con continuità. Ecco perché potrebbe essere proprio Leao uno dei sacrificati di lusso del prossimo mercato del Milan. Conferme in merito arrivano anche dalla Spagna, dove il noto portale Fichajes.net, specializzato appunto in calciomercato, afferma che qualche elemento della dirigenza del Diavolo starebbe addirittura spingendo per la cessione del classe ’99 in estate. Viste le sue qualità e soprattutto le sue grandissime potenzialità, il Milan potrebbe ricavare un bel tesoretto dalla cessione di Rafael Leao: ecco perché il suo sacrificio, benché rischioso soprattutto in prospettiva futura, non può essere escluso a priori. Ma non è ancora tutto per quanto riguarda il prossimo mercato del Milan. Maldini punta alcuni obiettivi davvero grossi: 13 nomi nel mirino, ecco la sua lista della spesa completa! <<<