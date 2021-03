News Milan, mercato: Maldini prepara due sorprese, ecco chi ha puntato

Il prossimo sarà un calciomercato molto interessante per i rossoneri. La squadra indubbiamente c’è, è stato fatto un gran lavoro durante le ultime sessioni di mercato ed è stato creato un gruppo che ha dimostrato di poter competere per i piani alti della classifica. Ma qualcosa manca ancora per fare quel definitivo salto di qualità che serve al Diavolo per tronare veramente grande. Paolo Maldini e i suoi però hanno sempre dimostrato di non aver timore di intervenire sul mercato e di non essere affatto timidi. Anzi. Ecco perché la prossima estate sarà davvero interessante e certamente molto calda dalle parti di Milanello. E potrebbe anche portare in dote alcune grosse sorprese, come suggeriscono le ultime notizie di casa Milan. Occhio infatti a due nomi a sorpresa che Maldini starebbe seguendo con particolare attenzione per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

Mercato estivo, obiettivo da 30 milioni

Il primo nome in questione è quello di Donyell Malen, fenomenale attaccante olandese di 22 anni che sta esplodendo a grandissimi livelli con la maglia del PSV. Già da qualche tempo Maldini lo avrebbe messo nel mirino, come anche molti altri top club europei. Ma in questa stagione Malen si sta consacrando, avendo collezionato già 22 gol e 8 assist in 36 gare disputate. Cosa che gli punterà ancor di più i riflettori addosso in vista del prossimo mercato. Come riferisce anche calciomercato.com comunque, dopo averlo seguito pe svariato tempo, Maldini sarebbe intenzionato a tentare l’affondo in estate per Malen. Il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Ma il prezzo potrebbe anche salire ancora qualora il ragazzo continuasse la sua stagione magica e soprattutto se si dovesse scatenare un’asta internazionale per lui. Il Milan deve muoversi in fretta quindi, magari sfruttando i continui colloqui di questo periodo con Mino Raiola, agente del classe ’99. Ma deve anche studiare altre alternative di livello, come ad esempio il secondo obiettivo a sorpresa che sarebbe finito nel radar rossonero.

L’alternativa per l’attacco

L’altro nome interessante che Maldini e soci starebbero studiando da vicino è quello di Myron Boadu, altro attaccante che milita in Eredivisie. Più giovane di Malen visto che è un classe 2001, il centravanti olandese di origini ghanesi ha messo a segno 11 gol e 1 assist in 22 gare disputate in campionato con l’AZ Alkmaar. Anche la sua è un’ottima media insomma. Secondo la stampa spagnola, in vista del prossimo calciomercato estivo è destinato ad andare in scena un duello tra Milan e Siviglia per Boadu. Ovviamente però non sono esclusi inserimenti anche di altre squadre. Stando a Transfermarkt, il valore dell’attaccante si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma con ogni probabilità ne serviranno di più per convincere l’AZ a cedere il suo gioiellino. Come Malen, anche Boadu fa parte della scuderia di Raiola che, come detto, in questo momento è in constante e stretto contatto con la dirigenza rossonera. Chissà che nei colloqui di mercato tra il super agente italo-olandese e il Milan non si possa parlare anche dei due attaccanti accostati al Diavolo. Ma, parlando sempre di calciomercato, occhio anche a chi potrebbe dire addio ai rossoneri in estate: sono ben 6 i big a rischio cessione, ecco tutti i nomi in ballo <<<