News Milan – Maldini pronto a chiudere: firma sull’accordo per il colpo a costo zero!

MILANO – Il Milan, forte dei 49 punti conquistati in 21 giornate di campionato, si sta approcciando con entusiasmo e rinnovata fiducia già al prossimo mercato. L’idea, infatti, è quella di migliorare ancora di più la squadra, in modo da permettere a Stefano Pioli di alzare il livello degli obiettivi e delle ambizioni del club. C’è, dunque, tanto ottimismo: la squadra farà bene e… bisogna pensare già (abbastanza) in grande, restando, però, coi piedi ben saldi per terra. Ecco perché Maldini e Massara stanno, in qualche modo, già pianificando qualcosa per la prossima stagione. Si inizia da un possibile colpo senza spendere un centesimo, oltre ai tanti riscatti che, in base all’andamento della stagione, dovranno essere esercitati.

Florian Thauvin, infatti, è il nome che circola con più insistenza quando si parla di Milan e di 2021. Il calciatore francese infatti resta un obiettivo del Milan, ma i rossoneri nella prossima finestra di mercato dovrebbero concentrarsi quasi esclusivamente sulla difesa. Una grossa fetta del budget stanziato sarà investita proprio per quella zona del campo. Il direttore tecnico del Milan ha pubblicamente ammesso l’interesse nei confronti dell’esterno francese, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021. Dal canto suo, Thauvin ha ringraziato dichiarando di essersi persino commosso per l’apprezzamento di una leggenda del calcio come Maldini. Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, dunque, il francese del Marsiglia avrebbe indicato il Milan quale sua destinazione preferita e prima possibile.

L’esterno però resta in scadenza con l’Olympique Marsiglia e difficilmente resterà in Francia. L’idea della dirigenza è quella di portare il calciatore a Milanello in estate, quando sarà libero a parametro zero. L’offerta del Milan dovrebbe essere un quadriennale da 3,5 milioni all’anno, andando a rinforzare il reparto offensivo. Andrà a sostituire sulla corsia di destra Castillejo, che con ogni probabilità partirà a fine stagione. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<