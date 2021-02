Calciomercato Milan – In Inghilterra sono sicuri: “È a un passo dal Milan!”

MILANO – Diogo Dalot è uno dei (tanti) prestiti con diritto o obbligo di riscatto che il Milan ha acquistato nella stagione in corso. Arrivato a settembre dal Manchester United, dovrebbe far ritorno in Inghilterra a giugno allo scadere naturale del suo prestito secco. Ma se Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonero, avesse intenzione di riscattarlo?

Stefano Pioli nel corso della stagione ha schierato l’esterno sia ne suo ruolo, che sulla fascia opposta, al posto di Theo Hernandez. Un attestato di stima, il tecnico rossonero ha dimostrato di fidarsi del giocatore. In questa sessione di mercato Andrea Conti ha lasciato Milanello, chiuso proprio dall’ex Manchester United e dall’esplosione di Davide Calabria. Dalot, dunque, è la primissima alternativa ai titolari ed è molto considerato dal tecnico rossonero; lo stesso, però, non accadrebbe a Manchester, dove, secondo quanto riportato dall’Express, il Manchester United avrebbe individuato un obiettivo per rinforzare la corsia destra: il terzino del Norwich City, Max Aarons, piace molto a Ole Gunnar Solskjaer e potrebbe essere l’alternativa al titolare Aaron Wan-Bissaka.

Da qui, dunque, la possibilità che il terzino portoghese classe 1996 potrà allungare la sua permanenza in rossonero. “Sono una persona – affermava solo qualche giorno fa ad Associated Press – sicura di sé. Conosco le mie qualità, so cosa sono in grado di fare, ma se poi non riesci a giocare, questo non basta. Ora sono tornato di nuovo a sentire l’erba, ritrovare la sensazione di giocare le partite, vincere e giocare 90 minuti e questo è stato fantastico. Ora sono completamente concentrato su quello che sta succedendo qui. Quando vado a casa e posso riposare, riesco a vedere le partite del Manchester o del Porto ed essere felice per loro.”. I due club ne stanno già parlando: probabile un nuovo prestito, stavolta con diritto di riscatto. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<