News Milan / Maignan, scoppia il terremoto: novità pesantissime | Mercato

E' un momento di grandissimo fermento in casa Milan , tra le news di mercato, i risultati del campo e le tantissime questioni che stanno movimentando le giornate rossonere. C'è la forte sensazione che il club stia arrivando a un nuovo punto di svolta, a una chiusura di un ciclo - quello guidato da Pioli - e all'apertura di un nuovo capitolo della storia milanista . E in tanti, tra interpreti e protagonisti principali, potrebbero cambiare.

A partire appunto dall'allenatore, che - se non da subito - è comunque destinato a salutare il Milan alla fine di questa stagione. Ma la nuova rivoluzione rossonera potrebbe passare anche da altri addii molto pesanti e da cessioni "alla Tonali" in vista del prossimo calciomercato estivo. Proprio a tal proposito, massima attenzione alle ultime news che stanno girando in ambiente rossonero su uno dei leader tecnici e carismatici del Milan, cioè Mike Maignan <<<