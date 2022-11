News Milan, Leao può dire addio a fine stagione: al suo posto…

Il tormentone Rafael Leao è destinato ad imperversare ancora in casa Milan , dove le news di mercato praticamente non parlano d'altro. Come vi avevamo anticipato infatti, è oramai impossibile che si realizzi la speranza di Maldini, quella cioè di rinnovare il contratto del portoghese prima dell'inizio del Mondiale. Ma anche dopo, le cose non saranno affatto semplici. Anzi, potrebbero pure peggiorare qualora Leao disputasse un Mondiale importante: proprio il rischio che avrebbe voluto evitare il Milan.

Maldini e Massara continuano comunque a sperare nel rinnovo, ben consci delle richieste dell'attaccante e delle sirene di mercato che risuonano in tutta Europa per Rafa. Ma se alla fine la firma non dovesse effettivamente arrivare? L'ipotesi è concreta e, come vi abbiamo già raccontato nelle scorse ore, in quel caso il Milan lo cederà durante il prossimo calciomercato estivo: si vogliono evitare altri casi Donnarumma. Ecco perché è imperativo iniziare già da ora a pensare al possibile successore di Rafael Leao al Milan. Ed ecco perché sarebbe pronta una lunga lista di possibili sostituti davvero molto interessante: eccola <<<