News Milan | Camarda, idea Gloukh e un botto dal PSG: raffica di mercato

Non solo campionato e Champions League: anche il mercato, come è ovvio e normale che sia, è un tema che continua a tenere sempre banco in casa Milan, con tantissime news che rimbalzano senza sosta in ambiente rossonero. Di voci e indiscrezioni di calciomercato, in effetti, ne stanno circolando tantissime negli ultimi giorni. Idee, suggestioni più o meno clamorose, piste a sorpresa e chi più ne ha più ne metta. Per fare ordine dunque tra tutte queste novità, abbiamo racchiuso nella nostra consueta raffica di mercato le notizie più grosse e importanti che riguardano il Milan. Senza perdere altro tempo quindi, partiamo subito con la raffica di flash news, da sfogliare rapidamente una dopo l'altra <<<