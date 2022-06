Calciomercato Milan – Offerta “definitiva”, tanti soldi e un campione

In primis il rinnovo per il trio Maldini-Massara- Moncada e si è già parlato ampiamente di mercato estivo.

Il Diavolo ha trionfato in Serie A grazie ai suoi campioni, ma ciò non toglie che possa ancora migliorare la propria rosa, in modo da farsi valere anche in Champions. L'ago della bilancia potrebbe essere Leao, obiettivo di diversi top team europei. L'ultima offerta sicuramente creerà scompiglio nelle segrete stanze di via Aldo Rossi<<<