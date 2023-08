Mercato, l’ultima notizia è clamorosa: “Il Milan pensa a un altro colpo folle!”

Anche l'ultimo mese di mercato sarà molto intenso in casa Milan. La dirigenza infatti è attesa da un'importante opera di sfoltimento della rosa, con Stefano Pioli che giustamente spinge per non avere un gruppo extra-large e con giocatori fuori dal suo progetto tecnico. Ma per il Milan ci saranno grosse news anche per quanto riguarda il calciomercato in entrata.