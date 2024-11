Calciomercato Milan | Terremoto Leao! Notizia folle su Reijnders

Il calciomercato del Milan s'accende. E lo fa in maniera super-importante. In queste ore stanno circolando voci importanti che raccontano quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane e sicuramente, tra le questioni più scottanti, ci sono due notizie che stanno muovendo un vero e proprio terremoto all'interno del club rossonero. La prima news riguarda senza dubbio Leao. Su cui è uscita fuori in questi minuti una notizia clamorosa.

Secondo quanto viene riportato dal sito web calciomercato.com, è difficile che il Milan possa tenere sulla stessa barca sia Leao che Fonseca. Tutte le indiscrezioni in questo senso ci dicono infatti che uno dei due, presto o tardi, dovrà salutare. Così non si può andare avanti. Il tecnico non sembra pronto ad esaltare il calciatore Portoghese e allo stesso tempo, lui, non pare pronto a soddisfare pienamente le richieste del mister. Magari, pur volendolo. Sicuramente - però - qualcosa si muoverà con l'addio del primo o del secondo. Allo stesso tempo, sempre in casa Milan, sta circolando in questi minuti un'altra notizia pesantissima <<<