Calciomercato, Milan scatenato! Longari: “Ecco chi arriva! Ci risulta che…”

Pian piano, le prime strategie e i primi movimenti di calciomercato del Milan stanno prendendo forma. Ci sono delle ipotesi, varie suggestioni, idee, ma iniziano ad esserci anche alcune certezze. Una di queste pare essere l'addio di Olivier Giroud alla fine di questa stagione. Il centravanti francese, allettato come la sua famiglia da un'avventura americana, è diretto infatti verso la MLS. Per quanto riguarda invece il mercato rossonero in entrata, possiamo dire che la società avrebbe in mente di fare almeno 5 colpi come base di partenza: difensore centrale, terzino destro, terzino sinistro, centrocampista di quantità e centravanti.