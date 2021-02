Milan, occhi puntati su Andrea Belotti: la situazione

MILANO – Con il contratto di Zlatan Ibrahimovic in scadenza il prossimo giugno, il Milan comincia a guardarsi intorno per trovare un nuovo centravanti a cui affidare il peso dell’attacco. L’accordo con lo svedese per il rinnovo deve infatti ancora essere raggiunto. Inoltre, anche qualora venisse messo nero su bianco il prolungamento per un altro anno, al club meneghino farebbe comunque comodo un altro attaccante su cui iniziare a costruire il futuro. In cima alla lista dei desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara c’è il nome di Andrea Belotti, capitano del Torino, già corteggiato alcuni anni fa. Il suo attuale contratto con il Toro scadrà il 30 giugno 2022. Al momento le trattative per il rinnovo sono bloccate. Insomma, il Gallo si sta guardando intorno. Non è escluso quindi che rifiuti definitivamente il rinnovo per intraprendere una nuova avventura. Inoltre è da sempre un grande tifoso rossonero. La possibilità di venire al Milan potrebbe stuzzicarlo parecchio. Di questa situazione ha parlato direttamente il presidente del club granata, Urbano Cairo, a margine dell’Assemblea di Lega Serie A.

LE SUE PAROLE – “Andrea gioca assieme a noi dal 2015, abbiamo già prolungato una volta il contratto e la nostra volontà ovviamente è quella di rinnovare ancora, presentandogli una proposta molto interessante e vantaggiosa. Chiaramente lui deve essere convinto di continuare con noi, ma spero che lo sarà. Da quando è arrivato ci siamo tolti delle soddisfazioni. Abbiamo ottenuto un nono e un dodicesimo posto, mentre purtroppo nelle ultime due stagioni, compresa quella in corso, il rendimento della squadra non è stato positivo. Abbiamo però sempre allestito buoni organici. Continueremo a fare il massimo dal punto di vista economico. Ripeto, la mia speranza è che Belotti resti con noi; vedremo se lui sarà abbastanza motivato per restare e firmare il rinnovo”.