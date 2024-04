Mercato Milan / Colpo di scena, Pellegatti svela: “Mi è arrivata una notizia…”

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato e ha iniziato a muoversi già da tempo su diversi fronti. D'altronde, non manca poi così tanto e bisogna muoversi in anticipo e per tempo per porre le basi di un nuovo progetto tecnico che vedrà la luce appunto tra un paio di mesi circa.