News Milan – Terremoto Camarda, l’annuncio è clamoroso: “Pare che…” | Mercato

Francesco Camarda è un tesoro preziosissimo del Milan, uno straordinario prodotto del settore giovanile rossonero. Nelle prossime ore il giovanissimo bomber prodigio classe 2008 compirà i tanto attesi 16 anni e potrà dunque firmare il suo primo contratto da professionista con il Milan. Un passo importantissimo, sia per il ragazzo che per il club rossonero. Ma le ultime news in merito non lasciano assolutamente tranquillo il Diavolo e i suoi tifosi, che hanno già preso a cuore questo straordinario ragazzo.