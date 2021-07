Mercato Milan \ Svolta improvvisa, tra i due litiganti può spuntarla…

Il Milan è al lavoro per regalare rinforzi pronti a Stefano pioli in vista della prossima stagione. Dopo otto anni i rossoneri torneranno a disputare la Champions League . Questo significherà sicuramente riacquistare blasone europeo ed internazionale. D'altro canto però, per ben figurare, sono necessari sforzi importanti sul mercato .

Obiettivo acquistare calciatori di esperienza e dalla giusta qualità, con l'obiettivo di puntare sempre più in alto. Le parole di Pioli infatti, non lasciano molti dubbi: "Vogliamo essere ancora protagonisti, dobbiamo potercela giocare con tutti e confermarci ad alti livelli. Nessuno si aspettava che arrivassimo secondi, proveremo a essere la sorpresa anche il prossimo anno. Magari anche in Champions". Ecco allora che dal mercato rossonero ci si aspettano fuoco e fiamme per elevare il tasso tecnico della rosa<<<