Calciomercato Milan / Ziyech sì, ma Gazzetta rilancia: “Altri 3 nomi” | News

Possiamo dirlo: è ufficialmente ripartita la Ziyech-mania. In casa Milan non si parla d'altro, quando il tema è il calciomercato rossonero. Tutti pazzi per il trequartista marocchino, che sta ben impressionando anche al Mondiale in Qatar. Senza dubbio, il profilo del 29enne di proprietà del Chelsea affascina tifosi e addetti ai lavori per le sue grandi qualità tecniche e la sua esperienza internazionale. Al Milan senza dubbio piace e non di certo da qualche giorno.